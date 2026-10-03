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Через удар РФ по Північному мосту у Києві постраждали двоє людей

13:05 03.10.2026 Сб
1 хв
aimg Тетяна Степанова
Ілюстративне фото: через удар РФ по Північному мосту у Києві постраждали двоє людей (ДСНС)

У Києві внаслідок удару Росії по Північному мосту вранці 3 жовтня постраждали двоє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка.

"Двоє людей постраждали сьогодні зранку внаслідок удару ворога по Північному мосту в столиці.ї", - повідомив Кличко.

За його словами, одному постраждалому медики надали допомогу на місці. Другого госпіталізували, а зараз він на амбулаторному лікуванні.

Удар по Північному мосту

Нагадаємо, вранці 3 жовтня російські війська вдарили дроном по Північному мосту в Києві.

Внаслідок удару пошкоджено дорожнє полотно та контактну мережу тролейбусів. Рух мостом з лівого на правий берег перекрили.

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