Через удар РФ по Північному мосту у Києві постраждали двоє людей

У Києві внаслідок удару Росії по Північному мосту вранці 3 жовтня постраждали двоє людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка.
"Двоє людей постраждали сьогодні зранку внаслідок удару ворога по Північному мосту в столиці.ї", - повідомив Кличко.
За його словами, одному постраждалому медики надали допомогу на місці. Другого госпіталізували, а зараз він на амбулаторному лікуванні.
Нагадаємо, вранці 3 жовтня російські війська вдарили дроном по Північному мосту в Києві.
Внаслідок удару пошкоджено дорожнє полотно та контактну мережу тролейбусів. Рух мостом з лівого на правий берег перекрили.