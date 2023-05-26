Через удар по Дніпру є загиблий та багато поранених: Зеленський показав відео наслідків

"Ракетний удар по поліклініці в місті Дніпрі. Станом на зараз одна людина загинула та 15 поранено. На місці триває ліквідація наслідків обстрілу та порятунок постраждалих. Залучені всі необхідні служби", - написав він.

Президент зазначив, що російські терористи вкотре підтверджують свій статус борців з усім гуманним та чесним.

"Маємо перемогти цих нелюдів безповоротно та якомога швидше. Тому що наш час - це наші люди. А наші люди - це найдорожче, що є в Україні", - додав він.

Зеленський також висловив співчуття рідним загиблого.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що через атаку зайнялися дві будівлі. Загалом вогонь охопив 500 кв. м. Зараз рятувальники приборкують пожежі.

Поранені під час атаки

Голова ОВА повідомив, що серед постраждалих у Дніпрі - двоє дітей. Йдеться про хлопчиків 3 та 6 років. Їх обох госпіталізували. Лікарі оцінюють їхній стан, як середньої тяжкості.

Також були госпіталізовані 11 дорослих, двоє з яких перебувають у важкому стані.

Омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що після російської атаки по Дніпру чотири людини вважаються безвісти зниклими.

Нові деталі

Прокуратура повідомляє, що від ворожої атаки постраждали 16 людей.

Зазначається, що російська ракета влучила не лише у будівлю медзакладу, а й у ветеринарну клініку. Внаслідок удару виникла пожежа.

Також було пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, автомобілі мешканців.

Атака по Дніпру

Під час повітряної тривоги у Дніпропетровській області жителі повідомили про звуки вибухів в обласному центрі.

Після цього Лисак повідомив, що росіяни завдали ракетного удару по медичному закладу, внаслідок чого є постраждалі.

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