Через участь Лаврова ще декілька міністрів бойкотуватимуть зустріч ОБСЄ, - Кулеба

За його словами, таке рішення є бойкотуванням засідання через присутність на ньому глави МЗС Росії Сергія Лаврова. Він зауважив, що Україна, Литва, Латвія та Естонія вже публічно оголосили про бойкот засідання у Північній Македонії. Однак це не повний список міністрів, які не приїдуть.

"Країн, які не згодні з участю Лаврова - більше, ніж чотири", - сказав Кулеба.

Він зауважив, що має підтвердження від чотирьох колег, які уникнуть участі у спільному засіданні у Скоп’є.

"Є чотири країни, які заявили, які не будуть на міністерському засіданні ОБСЄ. Але є також міністри, які підійшли до мене і сказали, що вони тут (на зустрічі НАТО у Брюсселі - ред.) є, а там (у Скоп’є - ред.) їх не буде, але не хочуть це заявляти публічно. Є також ті міністри, хто буде у середу на вечері, де Лаврова не буде, але не будуть на самому засіданні у четвер", - заявив міністр.

При цьому Кулеба зауважив, що не має наміру критикувати Північну Македонію за її рішення запросити Лаврова на зустріч і видати йому візи, яке і призвело до відмов міністрів.

"Я хочу стати на захист македонців, які весь рік підтримували Україну", – заявив міністр.

Росія руйнує ОБСЄ

В МЗС України наголошують, що Росія послідовно руйнує ОБСЄ, вчергове підкреслюючи тезис голови МЗС Дмитра Кулеби, озвучений на прес-конференції з головою ОБСЄ, міністром закордонних справ Албанії Буяром Османі під час його візиту до Києва 16 жовтня.

За даними міністерства, Росія, вдаючись до шантажу та відкритих погроз, систематично блокувала консенсус з ключових питань, зловживаючи цим правилом.

"Свавільним стало і блокування кандидатури Естонії на головування в ОБСЄ у 2024 році. Окрім цього, Росія незаконно затримала трьох українців - представників ОБСЄ, які знаходяться у в'язницях вже понад 500 днів. Росія створила екзистенційну кризу в ОБСЄ та перетворила організацію на заручника своїх примх та агресії", - додає Ніколенко.

За таких умов, йдеться в заяві, присутність російської делегації на міністерському засіданні на рівні міністра вперше після початку повномасштабного вторгнення Росії до України лише посилюватиме кризу, в яку Росія загнала ОБСЄ.

"Спільними зусиллями маємо працювати над порятунком ОБСЄ від Росії, а не надсиланням сигналів про можливість повернення до форм співробітництва, що існували до лютого 2022 року, державі, яка розв'язала наймасштабнішу з часів завершення Другої світової війни збройну агресію в Європі та грубо порушила всі принципи Гельсінського заключного акту", - резюмують в МЗС.

Призначення нового голови ОБСЄ

Раніше Росія і Білорусь наклали вето на затвердження Естонії як наступного голови ОБСЄ в 2024 році. В МЗС Естонії заявили, що таким чином Кремль хоче зупинити роботу ОБСЄ. Після цього місце головуючого запропонували Мальті, керуючись, ймовірно, нейтралітетом цієї країни у підтримці України у війні. Але РФ заблокувала і цю кандидатуру.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.