Через цінові обмеження "Укренерго" довелося витратити до 6 млн євро на аварійну допомогу у серпні

"Укренерго" за спекотний літній вечір витрачало близько 300 000-500 000 євро тільки за ціною балансуючого ринку сусідніх країн. 22 серпня обсяг аварійної допомоги був рекордним - 3900 МВт·год протягом дев’яти годин, це могло обійтися державній енергокомпанії у близько 800 000 євро", - йдеться у матеріалі.

За серпень 2023-го, за підрахунками Forbes, загальні видатки можуть бути близькими до 6 млн євро, враховуючи обсяг імпортованої електроенергії – ціна 1 МВт була до 308,65 євро.

При цьому, у матеріалі наголошується, що імпорт міг би покрити частину дефіциту. Україна має технічну можливість імпортувати 1200 МВт, це погодила європейська мережа операторів системи передачі електроенергії.

Однак цей механізм у поточних умовах не працює, через цінові обмеження на українському ринку, що є нижчими за європейські ціни. Ціни на електрику в сусідніх країнах у деякі години перевищують українські на 50-130%, підрахували аналітики ExPro Consulting.

Нагадаємо, раніше аналітик з питань енергетики Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп вважає, що Україна переплачує майже удвічі за аварійну допомогу через вищу імпортну ціну електроенергії за дозволену прайс-кепами в Україні.