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Из-за ценовых ограничений "Укрэнерго" пришлось потратить до 6 млн евро на аварийную помощь в августе

Фото: "Укрэнерго" пришлось потратить до 6 млн евро на аварийную помощь в августе (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

НЭК "Укрэнерго" в августе 2023 года заплатил до 6 млн. евро за аварийную помощь из европейских стран для покрытия потребления электроэнергии в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Forbes .

"Укрэнерго" за жаркий летний вечер тратило около 300 000–500 000 евро только по цене балансирующего рынка соседних стран. 22 августа объем аварийной помощи был рекордным - 3900 МВтч в течение девяти часов, это могло обойтись государственной энергокомпании в около 800 000 евро", - говорится в материале.

За август 2023 года, по подсчетам Forbes, общие расходы могут быть близки к 6 млн евро, учитывая объем импортируемой электроэнергии – цена 1 МВт была до 308,65 евро.

При этом в материале отмечается, что импорт мог бы покрыть часть дефицита. Украина имеет техническую возможность импортировать 1200 МВт, это согласовала европейская сеть операторов системы передачи электроэнергии.

Однако этот механизм в текущих условиях не работает, из-за ценовых ограничений на украинском рынке, что ниже европейских цен. Цены на электричество в соседних странах в несколько часов превышают украинские на 50-130%, подсчитали аналитики ExPro Consulting.

Напомним, ранее аналитик по вопросам энергетики Украинского института будущего Андриан Прокоп считает, что Украина переплачивает почти вдвое за аварийную помощь из-за более высокой импортной цены электроэнергии за разрешенную прайс-кепами в Украине.

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Укрэнерго