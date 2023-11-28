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Через перехресне субсидіювання Україна переплачує за залучення аварійної допомоги, - експерт

Фото: через цінові обмеження на ринку електроенергії Україна переплачує за залучення аварійної допомоги (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Сьогодні усі думають, як збалансувати енергоринок через дію штучних цінових обмежень (прайс-кепів) та залучення дорожчої аварійної допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю генерального директора ПрАТ "Укргідроенерго" Ігоря Сироти, коментуючи рішення НКРЕКП переглянути рівень прайс-кепів на оптовому ринку електроенергії.

За його словами, ці чотири зони роблять для того, щоб європейська ціна в певні години була співмірною з ціною на українському енергоринку, щоб можна було заводити імпорт.

"Якщо нам не вистачає е/е, ми робимо аварійну заявку, і тоді ми за цю електроенергію платимо в рази більше, ніж вона коштує на ринку в Європі. Якщо НЕК (Укренерго, - ред.) купує її дорожче, то, звичайно, ми зі свого ринку знову вимиваємо кошти, і це теж зовсім недобре. На сьогодні всі думають, як збалансувати цей ринок. Якби в нас не було перехресного субсидіювання, це було б значно простіше", - пояснив Сирота.

Як повідомлялося, Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) переглянула та встановила з 1 грудня нові граничні цінові обмеження на оптовому ринку електроенергії.

На думку експертів, встановлений рівень цінових обмежень може заважати імпорту електроенергії в години дефіциту.

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Електроенергія