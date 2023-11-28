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Из-за перекрестного субсидирования Украина переплачивает за привлечение аварийной помощи, - эксперт

Фото: из-за ценовых ограничений на рынке электроэнергии Украина переплачивает за привлечение аварийной помощи (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Сегодня все думают, как сбалансировать энергорынок из-за действия искусственных ценовых ограничений (прайс-кепов) и привлечения более дорогой аварийной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью генерального директора ЧАО "Укргидроэнерго" Игоря Сироты, комментируя решение НКРЭКУ пересмотреть уровень прайс-кепов на оптовом рынке электроэнергии.

По его словам, эти четыре зоны делают для того, чтобы европейская цена в определенные часы была соразмерной цене на украинском энергорынке, чтобы можно было заводить импорт.

"Если нам не хватает э/э, мы делаем аварийную заявку, и тогда мы за эту электроэнергию платим в разы больше, чем она стоит на рынке в Европе. Если НЭК (Укрэнерго, - ред.) покупает ее дороже, то, конечно, мы со своего рынка снова вымываем средства, и это тоже совсем нехорошо. На сегодня все думают, как сбалансировать этот рынок. Если бы у нас не было перекрестного субсидирования, это было бы гораздо проще", - пояснил Сирота.

Как сообщалось, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), пересмотрела и установила с 1 декабря новые предельные ценовые ограничения на оптовом рынке электроэнергии.

По мнению экспертов, установленный уровень ценовых ограничений может мешать импорту электроэнергии в часы дефицита.

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Электроэнергия