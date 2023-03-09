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Через цінові обмеження на ринку електроенергії енергетика не зможе залучати великі інвестиції, - експерт

Новость на русском →
Четвер 09 березня 2023 21:12
Через цінові обмеження на ринку електроенергії енергетика не зможе залучати великі інвестиції, - експерт Фото: через цінові обмеження на ринку електроенергії енергетика не зможе залучати великі інвестиції (ВІталій Носач, РБК-Украʼна)
Автор: Артем Горовенко

Цінові обмеження на ринку електроенергії (прайс-кепи – ред.) призводять до зростання боргів на ринку електроенергії, що робить неможливим залучення великих інвестицій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимира Омельченка.

ʼЗа його словами, діючі в Україні прайс-кепи - це по суті механізми жорсткого цінового регулювання, що не характерно для країн Європейського Союзу.

"Це призводить до серйозних викривлень ринку, величезних боргів і до неможливості залучення великих інвестицій. Ніхто не буде вкладати інвестиції в енергетику країни, де по суті відбувається адміністративне, дуже жорстке регулювання цін, яке сприяє саме створенню великих боргів", - сказав Омельченко.

Він також додав, що влада має адаптувати модель українського енергоринку до європейської.

"Це дозволить зменшити боргові проблеми і залучити інвестиції, які конче необхідні, насамперед, для відновлення енергетичної системи", - підкреслив Омельченко.

Нагадаємо, голова комітету Верховної ради з питань енергетики Андрій Герус заявляв, що в Україні можуть скасувати цінові обмеження на ринку електроенергії. За його словами, це дасть можливість швидше ремонтувати інфраструктуру та будувати нову генерацію.

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