Через цінові обмеження на ринку електроенергії енергетика не зможе залучати великі інвестиції, - експерт
Цінові обмеження на ринку електроенергії (прайс-кепи – ред.) призводять до зростання боргів на ринку електроенергії, що робить неможливим залучення великих інвестицій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимира Омельченка.
ʼЗа його словами, діючі в Україні прайс-кепи - це по суті механізми жорсткого цінового регулювання, що не характерно для країн Європейського Союзу.
"Це призводить до серйозних викривлень ринку, величезних боргів і до неможливості залучення великих інвестицій. Ніхто не буде вкладати інвестиції в енергетику країни, де по суті відбувається адміністративне, дуже жорстке регулювання цін, яке сприяє саме створенню великих боргів", - сказав Омельченко.
Він також додав, що влада має адаптувати модель українського енергоринку до європейської.
"Це дозволить зменшити боргові проблеми і залучити інвестиції, які конче необхідні, насамперед, для відновлення енергетичної системи", - підкреслив Омельченко.
Нагадаємо, голова комітету Верховної ради з питань енергетики Андрій Герус заявляв, що в Україні можуть скасувати цінові обмеження на ринку електроенергії. За його словами, це дасть можливість швидше ремонтувати інфраструктуру та будувати нову генерацію.
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