Через три порта на Балтийском море. Deutsche Bahn начнет экспортировать зерно из Украины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Deutsche Bahn трансформируют свою железнодорожную сеть, чтобы доставлять зерно из Украины в немецкие порты Росток, Гамбург и Браке недалеко от Бремерхафена.

Железнодорожный оператор планирует запускать несколько поездов в неделю, и большая часть зерна будет перевозиться через Румынию и Польшу. В компании пока затрудняются ответить, сколько зерна она сможет перевозить в месяц.