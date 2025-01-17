Через Трампа сценарій з Україною в кордонах 1991 року стає реальним, - експерт

Сценарій того, що з часом Україна отримає кордони 1991 року, стає дедалі реальнішим. Тому що наступний президент США Дональд США заходить у сильну переговорну позицію з Росією.

На його думку, зараз майбутня адміністрація Трампа розглядає варіанти закінчення російсько-української війни. Невідомо, чи буде Україна контролювати всю свою територію, але цей сценарій стає дедалі реальнішим.

"Не військовим, а військово-політичним шляхом. Можливо, що Україна отримає кордони 1991 року. Оптимізму мені додали ці санкції, які вдарили по так званому тіньовому флоту російському. Крики, істерики вже в Кремлі можна бачити", - зазначив Загородній.

Співрозмовник звернув увагу на заяву міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова про те, що Москва готова обговорювати "гарантії безпеки" для України. І на слова помічника Путіна Миколи Патрушева про те, що Україна нібито зникне у 2025 році.

"Вони терміново хочуть переговорів з США, значить (ми, - ред.) на правильному шляху. Я, чесно кажучи, очікував, що цим займеться Трамп у I кварталі цього року. Але або дотиснули Байдена вже разом із ним. Я думаю, що це з ним точно було погоджено. І тепер Трамп не буде спокійно говорити росіянам. Він тепер заходить у дуже сильну позицію з росіянами. Якщо що, він скаже: "Слухай, я не знаю, це все попередник зробив, це все Байден". Це знаєте, як стартова позиція. Стартова позиція дуже потужна", - сказав він.

Він також додав, якщо Україна отримає кордони 1991 року, то жодних формальних приводів казати, що вона не може стати членом НАТО, вже не буде.

Чи може Трамп натиснути на Путіна

Дональд Трамп під час передвиборчої кампанії і після часто казав про те, що має намір завершити російсько-українську війну. Його план досі невідомий, хоча раніше представники його команди в загальних рисах називали можливі параметри.

Імовірно, конкретика з'явиться після інавгурації 20 січня. Можливо, після його зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським. Він також казав про те, що хотів би зустрітися з Путіним.

Що стосується зустрічі із Зеленським, то Київ і Вашингтон уже працюють над її організацією.

На думку Зеленського, шанси на завершення війни у 2025 році є. "Трамп хоче закінчити війну. Це його меседжі, вони публічні й непублічні. Він здатний тиснути на Росію", - заявив він.

Як пише Bloomberg, Путін на переговорах із Трампом може вимагати, щоб Україна ніколи не вступала в НАТО. Варто зазначити, що і сам Трамп не в захваті від ідеї майбутнього членства України і взагалі вважає цю ідею помилкою. Водночас його команда готує жорсткі санкції проти Росії для примусу до миру.