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Через трагедії з гелікоптерами. В США тимчасово "згортають" діяльність авіації

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Субота 29 квітня 2023 04:45
Через трагедії з гелікоптерами. В США тимчасово "згортають" діяльність авіації Фото: В США призупиняють роботу авіації (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Армійське керівництво США наказало призупинити діяльність авіації після двох катастроф з гелікоптерами, в яких загинули військовослужбовці країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC.

Видання зазначає, що наказ віддав начальник штабу Армії США генерал Джеймс Макконвілл. Він забороняє польоти всім армійським льотчикам, крім тих, хто виконує критичні завдання, доки вони не пройдуть додаткове навчання.

"Безпека наших авіаторів - наш головний пріоритет, і цей відступ - важливий крок, щоб переконатися, що ми робимо все можливе для запобігання нещасним випадкам і захисту нашого персоналу", - йдеться у заяві Макконвілля.

Він зазначив, що під час навчань льотчики зосередяться на протоколах безпеки, щоб пілоти та екіпаж мали знання та рівень підготовки, достатній для безпечного виконання поставлених задач.

Нагадаємо, що 27 квітня на Алясці зіштовхнулися та розбилися два гелікоптери армії США. Внаслідок авіакатастрофи троє осіб загинули.

Також наприкінці березня в американському штаті Кентуккі у повітрі зіштовхнулися два військові вертольоти.

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