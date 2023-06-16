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Через тиждень в Україні запрацює Єдиний реєстр зброї. В МВС пояснили, що зміниться

Фото: в Україні з 23 червня почне працювати Єдиний реєстр зброї (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

В Україні з 23 червня почне працювати Єдиний реєстр зброї (ЄРЗ). В МВС розповіли, в чому його переваги і що саме зміниться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС України.

"Основними перевагами впровадження ЄРЗ є те, що громадяни зможуть легко отримувати інформацію про свою зареєстровану зброю. Окрім того, завдяки диджиталізації послуг у сфері обігу зброї процедура отримання дозволів буде спрощена", - йдеться в повідомленні.

Переваги реєстру

Як розповіли в МВС, реєстр передбачає створення Електронних кабінетів. Так, можна буде отримати послугу, не виходячи з дому, без відвідування органу Нацполіції, шляхом подачі документів:

  • через "Єдине вікно громадянина";
  • у магазині з продажу зброї.

Подача документів на отримання дозволу на зброю через "Єдине вікно громадянина"

В цьому випадку слід зробити наступне:

  1. Зайти на портал "Єдине вікно громадянина";
  2. Авторизуватися;
  3. Оформити заявку;
  4. Прикріпити пакет необхідних документів;
  5. Додати сканкопії;
  6. Завірити копії електронним підписом;
  7. Надіслати заявку.

Подача документів на отримання дозволу на зброю у магазині

В цьому випадку потрібне:

  1. Особисте звернення до магазину;
  2. Надання пакета необхідних документів;
  3. Опрацювання заяви.

Нагадаємо, у серпні 2022 року у МВС заявляли, що Верховна рада України може вже найближчим часом прийняти закон про легалізацію зброї. Планувалося, що українці зможуть купувати пістолети та іншу вогнепальну зброю для охорони своїх домівок.

Наприкінці травня глава МВС Ігор Клименко в інтерв'ю РБК-Україна розповідав, що легалізація зброї в Україні можлива у разі проведення навчань з безпечного поводження. Сама ж зброя повинна зберігатися в окремих місцях.

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Зброя в Україні