Через тиждень в Україні запрацює Єдиний реєстр зброї. В МВС пояснили, що зміниться

"Основними перевагами впровадження ЄРЗ є те, що громадяни зможуть легко отримувати інформацію про свою зареєстровану зброю. Окрім того, завдяки диджиталізації послуг у сфері обігу зброї процедура отримання дозволів буде спрощена", - йдеться в повідомленні.

Переваги реєстру

Як розповіли в МВС, реєстр передбачає створення Електронних кабінетів. Так, можна буде отримати послугу, не виходячи з дому, без відвідування органу Нацполіції, шляхом подачі документів:

через "Єдине вікно громадянина";

у магазині з продажу зброї.

Подача документів на отримання дозволу на зброю через "Єдине вікно громадянина"

В цьому випадку слід зробити наступне:

Зайти на портал "Єдине вікно громадянина"; Авторизуватися; Оформити заявку; Прикріпити пакет необхідних документів; Додати сканкопії; Завірити копії електронним підписом; Надіслати заявку.

Подача документів на отримання дозволу на зброю у магазині

В цьому випадку потрібне: