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Через судову реформу. Нетаньягу відправив у відставку міністра оборони Ізраїлю

Фото: прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху відправив у відставку міністра оборони Йоава Галланта після його незгоди із судовою реформою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на JPost.

Нетаньяху заявив Галланту, що він втратив довіру до міністра оборони після того, як той "діяв за спиною уряду".

Тепер в ізраїльського прем'єра є 48 годин, щоб призначити нового міністра оборони.

Зазначимо, що план перегляду судової системи вверг Ізраїль у найтяжчу політичну кризу за останні роки та масові протести, у яких одномоментно брали участь до 500 тисяч осіб.

Нагадаємо, раніше Йоав Галант закликав уряд Ізраїлю скасувати впровадження судової реформи, заявивши, що запеклі суперечки навколо неї становлять загрозу для нацбезпеки.

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НетаньяхуІзраїльСудова реформа