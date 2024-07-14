Через спеку в Україні сталися пожежі на енергооб'єктах

Через значну спеку в Україні виникали пожежі на енергетичних обʼєктах. Обидві сталися на заході країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міненерго.
"У західному регіоні вимикалась високовольтна повітряна лінія через пожежу, спричинену спекою. Пожежу ліквідовано, після чого лінію включено в роботу", - йдеться у повідомленні.
Крім того, вночі відключилася високовольтна підстанція, що призвело до знеструмлення повітряної лінії, що з’єднує енергосистеми України та Молдови.
"Через спеку на території підстанції виникла пожежа, яку було ліквідовано", - додали в Міненерго.
Через масовані російські обстріли в енергосистемі України є дефіцит потужностей.
Протягом минулої доби, 13 липня, для його часткового покриття Україна додатково залучала аварійну допомогу з енергосистеми Польщі, 14 липня планується - з Польщі та Словаччини.
Протягом усієї доби, 14 липня, застосовуються обмеження споживачів. Зокрема, як повідомлялось, з 7:00 і до 15:00 обленерго будуть застосовувати дві черги відключень, а в інші години діятимуть три черги відключень одночасно.
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