Из-за жары в Украине произошли пожары на энергообъектах

Ситуация со светом в Украине

Из-за массированных российских обстрелов в энергосистеме Украины есть дефицит мощностей.

За прошедшие сутки, 13 июля, для его частичного покрытия Украина дополнительно привлекала аварийную помощь из энергосистемы Польши, 14 июля планируется - из Польши и Словакии.

В течение всех суток, 14 июля, применяются ограничения потребителей. В частности, как сообщалось, с 7:00 и до 15:00 облэнерго будут применять две очереди отключений, а в другие часы будут действовать три очереди отключений одновременно.

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