Через шторм РФ завела ракетоносії в пункти базування, однак загроза лишається, - ОК "Південь"

У четвер, 6 квітня, держава-агресор Росія не вивела у Чорне море жодного ракетоносія, це пов'язано з тим, що на морі бушує шторм. Проте загроза залишається.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".
Зазначається, що наразі у Чорному морі знаходиться дев'ять російських кораблів. Вони маневрують поблизу південно-східного узбережжя Криму. Однак через потужний шторм всі ракетоносії заведено в пункти базування.
"Зважаючи на розвиток оперативної обстановки, загроза ракетних або дронових ударів не виключена. Хоча, активності ворожої авіації поки не спостерігається, сигнали повітряної тривоги ігнорувати не варто", - сказано в повідомленні.
Зазначимо, що у Повітряних силах розповіли про нову загрозу. Так, Росія почала використовувати плануючі бомби, запускаючи їх з літаків Су-35 і Су-34.
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