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Через шторм РФ завела ракетоносії в пункти базування, однак загроза лишається, - ОК "Південь"

Ілюстративне фото: через шторм РФ завела ракетоносії в пункти базування (Getty Image)
Автор: Наталія Кава

У четвер, 6 квітня, держава-агресор Росія не вивела у Чорне море жодного ракетоносія, це пов'язано з тим, що на морі бушує шторм. Проте загроза залишається.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

Зазначається, що наразі у Чорному морі знаходиться дев'ять російських кораблів. Вони маневрують поблизу південно-східного узбережжя Криму. Однак через потужний шторм всі ракетоносії заведено в пункти базування.

"Зважаючи на розвиток оперативної обстановки, загроза ракетних або дронових ударів не виключена. Хоча, активності ворожої авіації поки не спостерігається, сигнали повітряної тривоги ігнорувати не варто", - сказано в повідомленні.

Зазначимо, що у Повітряних силах розповіли про нову загрозу. Так, Росія почала використовувати плануючі бомби, запускаючи їх з літаків Су-35 і Су-34.

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