Из-за шторма РФ завела ракетоносители в пункты базирования, однако угроза остается, - ОК "Юг"

В четверг, 6 апреля, государство-агрессор Россия не вывело в Черное море ни одного ракетоносителя, это связано с тем, что на море бушует шторм. Однако угроза остается.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".
Отмечается, что в настоящее время в Черном море находится девять российских кораблей. Они маневрируют у юго-восточного побережья Крыма. Однако из-за мощного шторма все ракетоносители заведены в пункты базирования.
"Ввиду развития оперативной обстановки угроза ракетных или дроновых ударов не исключена. Хотя, активности вражеской авиации пока не наблюдается, сигналы воздушной тревоги игнорировать не стоит", - сказано в сообщении.
Отметим, что в воздушных силах рассказали о новой угрозе. Так, Россия начала использовать планирующие бомбы, запуская их из самолетов Су-35 и Су-34 .
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