Из-за шторма РФ завела ракетоносители в пункты базирования, однако угроза остается, - ОК "Юг"

В четверг, 6 апреля, государство-агрессор Россия не вывело в Черное море ни одного ракетоносителя, это связано с тем, что на море бушует шторм. Однако угроза остается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".