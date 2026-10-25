Через що можна втратити субсидію? Список головних помилок

Щоб не втратити державну підтримку, важливо вчасно повідомляти про зміни в домогосподарстві та дотримуватися встановлених вимог.

Через які помилки можна втратити субсидію

Серед основних причин, через які виникає ризик втрати субсидії, такі:

Не повідомити про зміни в домогосподарстві. Якщо змінилися склад сім'ї, місце проживання або перелік комунальних послуг, про це потрібно повідомити Пенсійний фонд України у встановлений строк.

Приховати доходи. Під час призначення субсидії враховують доходи членів домогосподарства. Недостовірні відомості можуть призвести до перегляду права на допомогу та повернення надміру виплачених коштів.

Здійснити значну покупку. Придбання майна або товарів на суму понад 100 тис. грн за певних умов може вплинути на право на субсидію. Водночас законодавство передбачає винятки, тому важливі обставини конкретної покупки.

Мати заборгованість за комунальні послуги. Прострочений борг, який відповідає встановленим критеріям, може стати підставою для відмови в призначенні субсидії або її припинення. Водночас за певних умов допомогу можна оформити після погашення боргу, укладення договору про реструктуризацію або оскарження заборгованості.

Подати неправдиві відомості або неповний пакет документів. Помилки в заяві чи декларації, а також приховування інформації про майновий стан можуть вплинути на рішення ПФУ.

Не підтвердити право на допомогу за потреби. Якщо Пенсійний фонд запитує додаткові документи або уточнення, важливо надати їх у визначений строк.

Як не втратити субсидію

Щоб уникнути проблем, варто перевіряти правильність даних у заяві та декларації, повідомляти ПФУ про обставини, що можуть вплинути на призначення допомоги, і контролювати стан розрахунків за комунальні послуги.

Якщо субсидію не призначили або її розмір змінився, слід звернутися до Пенсійного фонду України та з'ясувати причину. Сам факт зміни доходів чи майнового стану не завжди означає автоматичну втрату допомоги - рішення залежить від конкретних обставин і чинних правил.