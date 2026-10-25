Через що можна втратити субсидію? Список головних помилок

Житлова субсидія допомагає українцям оплачувати комунальні послуги, однак за певних обставин її можуть не призначити, зменшити або припинити виплачувати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ПФУ.
Щоб не втратити державну підтримку, важливо вчасно повідомляти про зміни в домогосподарстві та дотримуватися встановлених вимог.
Серед основних причин, через які виникає ризик втрати субсидії, такі:
Щоб уникнути проблем, варто перевіряти правильність даних у заяві та декларації, повідомляти ПФУ про обставини, що можуть вплинути на призначення допомоги, і контролювати стан розрахунків за комунальні послуги.
Якщо субсидію не призначили або її розмір змінився, слід звернутися до Пенсійного фонду України та з'ясувати причину. Сам факт зміни доходів чи майнового стану не завжди означає автоматичну втрату допомоги - рішення залежить від конкретних обставин і чинних правил.
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