Через санкції. У МЗС Грузії викликали тимчасового повіреного України

До Міністерства закордонних справ Грузії викликали тимчасово повіреного у справах України Олександра Шульгу. Виклик пов'язаний із запровадженням санкцій проти авіакомпанії Georgian Airways.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал Imedi.
За даними телеканала, український дипломат уже прибув до МЗС Грузії для переговорів.
1 липня президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо персональних санкцій проти 190 фізичних і 290 юридичних осіб. До списку також потрапила грузинська авіакомпанія Georgian Airways, яка відновила рейси до Росії.
16 травня Georgian Airways отримала дозвіл на встановлення прямого авіасполучення з Росією. Незабаром після цього, аеропорт Тбілісі прийняв перший літак з Росії за останні чотири роки, що викликало серію протестів у країні. Акції продовжували набирати обертів з часом.
Однією з головних причин обурення місцевого населення стала присутність дочки міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова в країні.
Тим часом лідер правлячої партії Грузії Іраклій Кобахідзе назвав акцію протесту "ксенофобією".
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