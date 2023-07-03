Через санкції. У МЗС Грузії викликали тимчасового повіреного України

За даними телеканала, український дипломат уже прибув до МЗС Грузії для переговорів.

Санкції проти Georgian Airways

1 липня президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо персональних санкцій проти 190 фізичних і 290 юридичних осіб. До списку також потрапила грузинська авіакомпанія Georgian Airways, яка відновила рейси до Росії.

Відновлення авіасполучення між РФ та Грузією

16 травня Georgian Airways отримала дозвіл на встановлення прямого авіасполучення з Росією. Незабаром після цього, аеропорт Тбілісі прийняв перший літак з Росії за останні чотири роки, що викликало серію протестів у країні. Акції продовжували набирати обертів з часом.

Однією з головних причин обурення місцевого населення стала присутність дочки міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова в країні.

Тим часом лідер правлячої партії Грузії Іраклій Кобахідзе назвав акцію протесту "ксенофобією".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.