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Из-за санкций. В МИД Грузии вызвали временного поверенного Украины

Фото: В МИД Грузии вызвали временного поверенного Украины (flickr.com)
Автор: Валерия Полищук

В Министерство иностранных дел Грузии вызвали временно поверенного в делах Украины Александра Шульгу. Вызов связан с введением санкций против авиакомпании Georgian Airways.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал Imedi.

По данным телеканала, украинский дипломат уже прибыл в МИД Грузии для переговоров.

Санкции против Georgian Airways

1 июля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по персональным санкциям против 190 физических и 290 юридических лиц. В список также попала грузинская авиакомпания Georgian Airways, которая возобновила рейсы в Россию.

Возобновление авиасообщения между РФ и Грузией

16 мая Georgian Airways получила разрешение на установление прямого авиасообщения с Россией. Вскоре после этого, аэропорт Тбилиси принял первый самолет из России за последние четыре года, что вызвало серию протестов в стране. Акции продолжали набирать обороты со временем.

Одной из главных причин возмущения местного населения стало присутствие дочери министра иностранных дел России Сергея Лаврова в стране.

Между тем лидер правящей партии Грузии Ираклий Кобахидзе назвал акцию протеста "ксенофобией".

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