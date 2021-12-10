Из-за России и Китая. ЦРУ планирует вернуться к "тихому" шпионажу

Центральное разведывательное управление планирует пересмотреть методы обучения и управления своей шпионской сетью. Планирует отказаться от контртеррористических войн и сконцентрировать свое внимание на Китае и России.

После, почти, 20 лет интенсивных контртеррористических войн против исламистских вооруженных формирований, бывшие офицеры и надзиратели разведки настаивают на том, чтобы ЦРУ вернулось к "тихому" шпионажу. По их словам, сегодня Китай стал для США самой большой проблемой.

Такие изменения помогут управлению лучше укомплектовать свои аванпосты в местах, которые являются критически важными для Китая. Например, в Западную Африку было вложено много китайских инвестиций в инфраструктуру.

В частности, это поможет ЦРУ готовить своих сотрудников в долгосрочной перспективе. Это, со своей стороны, может повлиять на жизнь будущих шпионов, особенно на ранних этапах их карьеры, так как после теракта 11 сентября офицеры получили больше свободы для выполнения различных задач и не были ограничении запрограммированной "траекторией". Это дало им больше гибкости, впрочем, лишило вдумчивого развития карьеры.

В конце концов, чиновники настаивают на том, чтобы ЦРУ не теряло внимания когда речь идет и о борьбе с терроризмом.