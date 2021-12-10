Через Росію та Китай. ЦРУ планує повернутися до "тихого" шпигунства

Центральне розвідувальне управління планує переглянути методи навчання й управління своєю шпигунською мережею. Планує відмовитись від контртерористичних воєн та сконцентрувати свою увагу на Китаї та Росії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNN .

Після, майже, 20 років інтенсивних контртерористичних воєн проти ісламістських збройних формувань, колишні офіцери та наглядачі розвідки наполягають на тому, аби ЦРУ повернулося до "тихого" шпигунства. За їх словами, сьогодні Китай став для США найбільшою проблемою.

Такі зміни допоможуть управлінню ліпше укомплектувати свої аванпости в місцях, які є критично важливими для Китаю. Наприклад, в Західну Африку було вкладено багато китайських інвестицій в інфраструктуру.

Зокрема, це допоможе ЦРУ готувати своїх співробітників у довгостроковій перспективі. Це, зі свого боку, може вплинути на життя майбутніх шпигунів, особливо на ранніх етапах їх кар’єри, оскільки після теракту 11 вересня офіцери отримали більше свободи для виконання різних завдань й не були обмеженні запрограмованою "траєкторією". Це дало їм більше гнучкості, втім позбавило вдумливого розвитку кар’єри.

Зрештою, високопосадовці наполягають на тому, аби ЦРУ не втрачало уваги коли йдеться й про боротьбу з тероризмом.