Через рішення Трампа: Mitsubishi зупинила експорт автомобілів до США

Компанія Mitsubishi заморозила експорт автомобілів до Сполучених Штатів. Уся лінійка Mitsubishi в США – це імпортні автомобілі, і кожен із них тепер оподатковується додатковим 25-відсотковим тарифом.

У Mitsubishi сподіваються, що тарифну політику вдасться пом'якшити: машини залишаться в портах, доки уряд не оголосить про прогрес у цьому напрямку, заявили у Mitsubishi. Наразі на північноамериканських складах компанії достатньо автомобілів, щоб задовольнити попит. За даними аналітиків, їх вистачить приблизно 79 днів.

Зазначимо, що Mitsubishi – далеко не перший автовиробник, який оголосив про заморожування експорту в США через збільшені мита. На аналогічні заходи пішли Aston Martin, Audi, Lotus та Jaguar Land Rover. Крім того, Nissan перестав приймати замовлення в США на QX50 та QX55 мексиканської збірки, а Volvo припиняє продаж седана S90.

Тим часом продажі Mitsubishi в США непогані: у першому кварталі року було реалізовано 31,6 тисячі машин, що на 11 відсотків більше, ніж за той же період 2024 року. Лідирує за попитом Outlander із майже 12 тисячами проданих екземплярів, хоча попит на нього впав на 13 відсотків у річному порівнянні. За Outlander йдуть знятий з виробництва Mirage (7301 одиниця) та Outlander Sport (6910 одиниць).