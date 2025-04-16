ua en ru
Ср, 16 апреля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Из-за решения Трампа: Mitsubishi остановила экспорт автомобилей в США

Среда 16 апреля 2025 13:05
UA EN RU
Из-за решения Трампа: Mitsubishi остановила экспорт автомобилей в США Фото: Mitsubishi остановила экспорт автомобилей в США (media.mitsubishicars.com)
Автор: Константин Широкун

Компания Mitsubishi заморозила экспорт автомобилей в Соединенные Штаты. Вся линейка Mitsubishi в США - это импортные автомобили, и каждый из них теперь облагается дополнительным 25-процентным тарифом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Carscoops.

В Mitsubishi надеются, что тарифную политику удастся смягчить: машины останутся в портах, пока правительство не объявит о прогрессе в этом направлении, заявили в Mitsubishi. Сейчас на североамериканских складах компании достаточно автомобилей, чтобы удовлетворить спрос. По данным аналитиков, их хватит примерно на 79 дней.

Отметим, что Mitsubishi - далеко не первый автопроизводитель, который объявил о замораживании экспорта в США из-за увеличенных пошлин. На аналогичные меры пошли Aston Martin, Audi, Lotus и Jaguar Land Rover. Кроме того, Nissan перестал принимать заказы в США на QX50 и QX55 мексиканской сборки, а Volvo прекращает продажи седана S90.

Между тем продажи Mitsubishi в США неплохие: в первом квартале года было реализовано 31,6 тысячи машин, что на 11 процентов больше, чем за тот же период 2024 года. Лидирует по спросу Outlander с почти 12 тысячами проданных экземпляров, хотя спрос на него упал на 13 процентов в годовом сравнении. За Outlander следуют снятый с производства Mirage (7301 единица) и Outlander Sport (6910 единиц).

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Mitsubishi Motors Автомобильный рынок
NEWS
В Украине снова продлили военное положение и мобилизацию: какие новые сроки
В Украине снова продлили военное положение и мобилизацию: какие новые сроки
DAILY
Андрей Гайдуцкий: Чтобы вернуть украинца из Германии, нужно поднять зарплату в 4 раза
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Андрей Гайдуцкий: Чтобы вернуть украинца из Германии, нужно поднять зарплату в 4 раза