Через регуляторні обмеження європейські компанії не можуть продавати Україні електроенергію, - нардеп

Через діючі на українському енергоринку цінові обмеження (прайс-кепи) в Україні немає комерційного імпорту у години дефіциту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника голови енергетичного комітету Верховної ради Олексія Кучеренка.

Він розповів, що нещодавно в енергосистемі знову виникла ситуація, коли для покриття споживання електроенергії Україна була вимушена звернутись до сусідніх країн по аварійну допомогу. "Це небезпечний симптом. Чому він? Тому що аварійна допомога - це вже надзвичайна ситуація", - наголосив Кучеренко.

Нардеп додав, що Україна має змогу покривати близько 15% свого споживання за рахунок імпортної електроенергії. Але імпорт в країну не заходить і ми вимушені користуватися аварійною допомогою, яка у декілька разів дорожче за імпорт.

"Це пов'язано з тим, що ці прайс-кепи так звані, цей максимальний рівень ціни, який встановила Нацкомісія, він не задовольняється сьогодні, тому що ніхто не буде торгувати електроенергією", - наголосив Кучеренко.

Відповідно комерційний сектор не збирається працювати у збиток і у нього імпорту немає, пояснив нардеп.

"Не дуже хочуть європейські компанії заходити з продажами електроенергії, тому що їх і прайс-кепи не задовольняють, і сама система ось цих щоденних аукціонів", - додав Кучеренко.

Він пояснив, що у Європі звикли до місячних аукціонів, а не щоденних, як в Україні та вони для них не підходять.

Раніше голова "Укренерго" Володимир Кудрицький заявляв, що Україна обмежена у можливості імпортувати електроенергію для покриття дефіцитів в енергосистемі, бо вартість електрики в країні формується не так як в Європі.