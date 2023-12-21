Из-за регуляторных ограничений европейские компании не могут продавать Украине электроэнергию, - нардеп

Из-за действующих на украинском энергорынке ценовых ограничений (прайс-кепов) в Украине нет коммерческого импорта в часы дефицита.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого замглавы энергетического комитета Верховной рады Алексея Кучеренко.

Он рассказал, что недавно в энергосистеме снова возникла ситуация, когда для покрытия потребления электроэнергии Украина была вынуждена обратиться в соседние страны за аварийной помощью. "Это опасный симптом. Почему он? Потому что аварийная помощь - уже чрезвычайная ситуация", - подчеркнул Кучеренко.

Нардеп добавил, что у Украины есть возможность покрывать около 15% своего потребления за счет импортной электроэнергии. Но импорт в страну не заходит и мы вынуждены пользоваться аварийной помощью, которая в несколько раз дороже импорта.

"Это связано с тем, что эти прайс-кепы так называемые, этот максимальный уровень цены, установленный Нацкомиссия, он не удовлетворяется сегодня, потому что никто не будет торговать электроэнергией", - подчеркнул Кучеренко.

Соответственно, коммерческий сектор не собирается работать в убыток и у него импорта нет, пояснил нардеп.

"Не очень хотят европейские компании заходить с продажами электроэнергии, потому что их и прайс-кепы не устраивают, и сама система вот этих ежедневных аукционов", - добавил Кучеренко.

Он пояснил, что в Европе привыкли к месячным аукционам, а не ежедневным, как в Украине, и они для них не подходят.

Ранее глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявлял, что Украина ограничена в возможности импортировать электроэнергию для покрытия дефицитов в энергосистеме, потому что стоимость электричества в стране формируется не так, как в Европе.