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Через ракетний обстріл 10 лютого є пошкодження в шістьох областях, - Міненерго

Фото: міністр енергетики Герман Галущенко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Чергова масована ракетна та дронова атака на об‘єкти енергетики у України 10 лютого призвела до пошкоджень у шести областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра енергетики Германа Галущенка.

"На жаль, є влучання в об‘єкти теплової та гідрогенерації, а також високовольтної інфраструктури в шістьох областях. Запроваджені аварійні відключення в багатьох регіонах", - написав він.

За його словами, найскладніша ситуація у Запорізькій, Харківській та Хмельницькій областях.

Водночас Завдяки успішній роботі ППО та завчасним технічним заходам вдалось зберегти цілісність енергосистеми України, додав Галущенко.

Нагадаємо, Росія влаштувала 14-й масований обстріл енергетичної інфраструктури України у п'ятницю, 10 лютого. У частині регіонів спостерігають перебої зі світлом, в деяких областях електроенергію відключили превентивно.

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