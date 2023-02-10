Из-за ракетных обстрелов 10 февраля есть повреждения в шести областях, - Минэнерго

"К сожалению, есть попадания в объекты тепловой и гидрогенерации, а также высоковольтной инфраструктуры в шести областях. Введены аварийные отключения во многих регионах", - написал он.

По его словам, сложная ситуация в Запорожской, Харьковской и Хмельницкой областях.

В то же время, благодаря успешной работе ПВО и преждевременным техническим мероприятиям удалось сохранить целостность энергосистемы Украины, добавил Галущенко.

Напомним, Россия устроила 14-й массированный обстрел энергетической инфраструктуры Украины в пятницу, 10 февраля. В части регионов наблюдаются перебои со светом, в некоторых областях электроэнергию отключили превентивно.