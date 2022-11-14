UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Через ПВК "Вагнера" та ІДІЛ. Британія виводить свій миротворчий контингент із Малі

Фото: Британія виводить миротворців ООН із Малі (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Британія виведе 300 військовослужбовців зі складу миротворчих сил ООН у Малі через зростання впливу на уряд країни ПВК "Вагнера" та ІДІЛ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Дострокове виведення військ відбулося після того, як цього року Франція та її союзники розпочали виведення тисяч військовослужбовців з Малі, оскільки військова хунта країни почала співпрацювати з ПВК "Вагнера".

Міністр збройних сил Британії Джеймс Хіппі заявив, що нещодавні перевороти в Малі підірвали міжнародні зусилля щодо встановлення миру в країні, де останніми роками спостерігається зростання насильства з боку груп, пов'язаних із «Аль-Каїдою» та ІДІЛ.

"Цей уряд не може використовувати збройні сили нашої країни для забезпечення безпеки, адже він не бажає працювати з нами для забезпечення міцної стабільності та безпеки", - сказав Хіппі.

Він додав, що партнерство уряду Малі з ПВК "Вагнера" було контрпродуктивним для безпеки у регіоні.

Раніше ми писали, що ісламістські бойовики напали на миротворців ООН у Малі. Миротворці перебували у патрулі з пошуку та виявлення мін у північній комуні Тессаліт у районі Кідаль.

Також повідомлялося, що на тлі великих втрат в Україні російська сторона виводить більшу частину своїх найманців із Малі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ООН