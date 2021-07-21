Через ProZorro облгазы закупают счетчики вчетверо дешевле, чем "Нафтогаз"

Согласно договору, компания должна поставить следующие счетчики:

модели UG G1,6, UG G2,5, UG G4 (межцентровое расстояние между штуцерами 110 мм, с комплектом монтажных частей, патрубки ¾ или 5/4 - за 1 258 грн/шт.;

модель 2UG G6 межцентровое расстояние 250 мм, с комплектом монтажных частей, патрубки 5/4 - за 2 328 грн/шт.;

модели UG G1, 6, UG G2, 5 и UG G4-за 1 167 ссылки-1 170 грн / шт.;

модель 2ug G6 - за 2 308 грн / шт;

модель BK-G6MT V2 DN25 - за 3 468 грн / шт.

По информации издания " Наши деньги" в мае та же компания "Энергосберегающие технологии" поставила счетчики АО "Лубныгаз". В том тендере модели UG G1,6, UG G2,5 и UG G4 с теми же характеристиками стоили 921 грн/шт, а модель 2UG G6 - 1 890 грн/шт, что дешевле в среднем на 25%.

Также, в мае, АО "Херсонгаз" заказало счетчики марки Metrix моделей UG G1,6, UG G2,5 и UG G4 без монтажных частей по 946 грн/шт (на 20% дешевле).

ПАО "Гадячгаз" приобрел на тендере модель счетчика BK-G6MT марки Elster за 3402 грн/шт, то есть также дешевле.

Как рассказали в комментарии Delo.ua в АО "Житомиргаз", в 2021 году предприятие вообще отказалось от данных моделей счетчиков польского производителя "Apator Metrix S.A."и словацкого – "Elster".

"В 2021 году АО "Житомиргаз" закупает узлы учета газа производства ООО "Самгаз", типоразмер G1.6, G 2.5, G4; и итальянских производителей MESURA, Pietro Fiorentini, типоразмер G 2.5, G 4 по цене 960 гривен с НДС за штуку", - рассказали на предприятии.

АО "Ивано-Франковскгаз" сообщил, что покупает счетчики отечественного производства "Самгаз". Стоимость закупки счетчика G1, 6, G 2,4, G6 - 960 гривен с НДС и доставкой, говорят в компании.

"Таким образом, анализ закупок показывает, что частные газораспределительные компании проводят закупки значительно эффективнее, чем государственные компании. Если бы тендер проводили по нормальным ценам, государство могло бы сэкономить более 4 млн гривен. Также заметно, что государственный собственник отдает предпочтение оборудованию иностранного производства, в то время как частный бизнес предпочитает поддерживать украинскую промышленность, что создает мультипликативный эффект", - пишет Delo.ua.