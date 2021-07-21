Через ProZorro облгази закуповують лічильники вчетверо дешевше, ніж "Нафтогаз"

Згідно з угодою, компанія повинна поставити наступні лічильники:

моделі UG G1,6, UG G2,5, UG G4 (міжцентрова відстань між штуцерами 110 мм, з комплектом монтажних частин, патрубки ¾ або 5/4 - за 1: 258 грн/шт.;

модель 2UG G6 міжцентрова відстань 250 мм, з комплектом монтажних частин, патрубки 5/4 - за 2 328 грн/шт.;

моделі UG G1,6, UG G2,5 та UG G4 - за 1 167 посилання - 1 170 грн/шт.;

модель 2UG G6 - за 2 308 грн/шт;

модель BK-G6MT V2 DN25 - за 3 468 грн/шт.

За інформацією видання "Наші гроші", у травні та ж компанія "Енергозберігаючі технології" поставила лічильники АТ "Лубнигаз". У тому тендері моделі UG G1,6, UG G2,5 і UG G4 з тими ж характеристиками коштували 921 грн/шт, а модель 2UG G6 - 1 890 грн/шт, що дешевше у середньому на 25%.

Також, у травні, АТ "Херсонгаз" замовило лічильники марки Metrix моделей UG G1,6, UG G2,5 та UG G4 без монтажних частин по 946 грн/шт (на 20% дешевше).

ПАТ "Гадячгаз" придбав на тендері модель лічильника BK-G6MT марки Elster за 3402 грн/шт, тобто також дешевше.

Як розповіли в коментарі Delo.ua в АТ "Житомиргаз", у 2021 році підприємство взагалі відмовилося від даних моделей лічильників польського виробника "Apator Metrix S.A." і словацького – "Elster".

"У 2021 році АТ "Житомиргаз" закуповує вузли обліку газу вітчизняного виробництва ТОВ "Самгаз", типорозмір G1.6, G 2.5, G4; і італійських виробників MESURA, Pietro Fiorentini, типорозмір G 2.5, G 4 за ціною 960 гривень з ПДВ за штуку", - розповіли на підприємстві.

АТ "Івано-Франківськгаз" повідомив, що купує лічильники вітчизняного виробництва "Самгаз". Вартість закупівлі лічильника G1,6, G 2,4, G6 - 960 гривень з ПДВ і доставкою, говорять у компанії.

"Таким чином, аналіз закупівель показує, що приватні газорозподільні компанії проводять закупівлі значно ефективніше, ніж державні компанії. Якби тендер проводили за нормальними цінами, держава могла б заощадити понад 4 млн гривен. Також помітно, що державний власник надає перевагу обладнанню іноземного виробництва, в той час як приватний бізнес воліє підтримувати українську промисловість, що створює мультиплікативний ефект", - пише Delo.ua.