Через ProZorro облгази закуповують лічильники вчетверо дешевше, ніж "Нафтогаз"

22 червня 2021 року ВАТ "Кіровоградгаз", контрольний пакет акцій якого належить державному "Нафтогазу", підписало договір на поставку газових мембранних лічильників на 22,76 млн гривень. Тендер виграла "Науково-виробнича компанія "Енергозберігаючі технології", яка взяла на себе зобов'язання поставити 8406 комплектів і 8394 штуки мембранних лічильників виробництва Польщі – "Apator Metrix S.A." і Словаччини – "Elster".
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані системи ProZorro.
Згідно з угодою, компанія повинна поставити наступні лічильники:
За інформацією видання "Наші гроші", у травні та ж компанія "Енергозберігаючі технології" поставила лічильники АТ "Лубнигаз". У тому тендері моделі UG G1,6, UG G2,5 і UG G4 з тими ж характеристиками коштували 921 грн/шт, а модель 2UG G6 - 1 890 грн/шт, що дешевше у середньому на 25%.
Також, у травні, АТ "Херсонгаз" замовило лічильники марки Metrix моделей UG G1,6, UG G2,5 та UG G4 без монтажних частин по 946 грн/шт (на 20% дешевше).
ПАТ "Гадячгаз" придбав на тендері модель лічильника BK-G6MT марки Elster за 3402 грн/шт, тобто також дешевше.
Як розповіли в коментарі Delo.ua в АТ "Житомиргаз", у 2021 році підприємство взагалі відмовилося від даних моделей лічильників польського виробника "Apator Metrix S.A." і словацького – "Elster".
"У 2021 році АТ "Житомиргаз" закуповує вузли обліку газу вітчизняного виробництва ТОВ "Самгаз", типорозмір G1.6, G 2.5, G4; і італійських виробників MESURA, Pietro Fiorentini, типорозмір G 2.5, G 4 за ціною 960 гривень з ПДВ за штуку", - розповіли на підприємстві.
АТ "Івано-Франківськгаз" повідомив, що купує лічильники вітчизняного виробництва "Самгаз". Вартість закупівлі лічильника G1,6, G 2,4, G6 - 960 гривень з ПДВ і доставкою, говорять у компанії.
"Таким чином, аналіз закупівель показує, що приватні газорозподільні компанії проводять закупівлі значно ефективніше, ніж державні компанії. Якби тендер проводили за нормальними цінами, держава могла б заощадити понад 4 млн гривен. Також помітно, що державний власник надає перевагу обладнанню іноземного виробництва, в той час як приватний бізнес воліє підтримувати українську промисловість, що створює мультиплікативний ефект", - пише Delo.ua.