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Через додаток WhatsApp стежили за офіційними особами країн

Новини » Надзвичайні події     31.10.2019 - 20:29
Через додаток WhatsApp стежили за офіційними особами країн
Ілюстративне фото (pixabay.com 3.jpg)

Facebook 29 жовтня в штаті Каліфорнія подала судовий позов до NSO Group, звинувативши її у використанні WhatsApp для стеження

Через додаток WhatsApp застосовували програмне забезпечення (ПЗ), розроблене NSO Group для стеження за офіційними особами не менше 20 країн. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зазначається, що компанія Facebook 29 жовтня в штаті Каліфорнія подала судовий позов до NSO Group, звинувативши її у використанні WhatsApp для стеження.

Також у позові стверджується, що NSO Group у період з квітня по травень поточного року використала сервери WhatsApp в США та інших країнах для розповсюдження шкідливого ПЗ на 1400 мобільних телефонах та інших пристроях.

Відомо, що дане ПЗ призначене для отримання доступу до повідомлень користувачів, інформації про дзвінки і місцерозташуванні. Як випливає з позовної заяви, співробітники NSO Group самі застосовували зазначене, а також надавали його замовникам.

За інформацією Reuters, серед власників пристроїв, на які були здійснені кібератаки, жителі США, ОАЕ, Бахрейну, Мексики, Пакистану та Індії.

Нагадаємо, експерти корпорації Microsoft виявили сліди діяльності передбачуваних російських хакерів, жертвами яких стали не менше 16 спортивних і антидопінгових організацій на трьох континентах.

Як повідомляло РБК-Україна, США очікують втручання у вибори з боку РФ, Китаю та Ірану.

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