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Прайс-кепи заважають підключати нову генерацію до ринку, - експерт

Субота 03 травня 2025 18:47
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Прайс-кепи заважають підключати нову генерацію до ринку, - експерт Фото: прайс-кепи заважають підключати нову генерацію до ринку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Новіков

Цінові обмеження на ринку електроенергії знижують привабливість розширення приватної генерації для продажу в мережу та стримують розвиток розподіленої енергетики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора Європейсько-українського енергетичного агентства Анастасію Верещинську.

За її словами, прайс-кепи у поєднанні з волатильністю ринку ставлять під сумнів економічну доцільність самовиробництва, особливо коли мова йде не лише про покриття власного споживання, а й про продаж електроенергії.

"У разі продажу електроенергії в мережу економічна привабливість стає менш очевидною. Волатильність цін на оптовому ринку та регульовані прайс-кепи знижують рентабельність самовиробництва", - зазначила Верещинська.

Вона підкреслила, що обмеження у вигляді граничної ціни в 9000 грн/МВт·год у пікові години не дозволяють бізнесу повною мірою скористатись перевагами високих цін, тоді як у години з надлишком генерації ціни часто опускаються до рівня, близького до собівартості.

"У пікові години споживання ціни на ринку на добу наперед регулярно досягають обмеження, яке становить 9 тис. грн за МВт-год, тоді як у години максимальної сонячної генерації вони часто опускаються нижче 3 тис. грн за МВт-год. Це створює суттєвий розрив у вигодах між економією на власному споживанні та продажем надлишків у мережу і стримує підприємства від розширення потужностей з метою продажу електроенергії", - наголосила вона.

Нагадаємо, експерт ПРООН та член громадської ради при Міненерго Андрій Курмаз також заявив, що обмеження цін на ринку електроенергії стримують імпорт з ЄС та гальмують розвиток установок для зберігання енергії.

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Електроенергія
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