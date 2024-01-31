Через порт окупованого Маріуполя росіяни вивезли 140 тис тонн краденого зерна та металу

Окуповані порти на узбережжі Азовського моря, Маріуполь і Бердянськ, росіяни використовують для вивезення краденої продукції з тимчасово окупованих територій, а також за воєнним призначенням - доставляючи зброю та спорядження.

Щодо маршрутів незаконного вивезення вантажів, то самі росіяни інформують, що з Маріуполя судна йдуть до портів Ростов-на-Дону, Кавказ, Азов, Севастополь. В перспективі планують відкрити маршрути до Єйська і Новоросійська.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Росія вивезла з порту окупованого Маріуполя металу на 25 млн доларів.