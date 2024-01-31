Через порт оккупированного Мариуполя россияне вывезли 140 тыс. тонн краденого зерна и металла

Оккупированные порты на побережье Азовского моря, Мариуполь и Бердянск, россияне используют для вывоза ворованной продукции с временно оккупированных территорий, а также по военному назначению - доставляя оружие и снаряжение.

Что касается маршрутов незаконного вывоза грузов, то сами россияне информируют, что из Мариуполя суда идут в порты Ростов-на-Дону, Кавказ, Азов, Севастополь. В перспективе планируют открыть маршруты в Ейск и Новороссийск.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия вывезла из порта оккупированного Мариуполя металла в 25 млн долларов.