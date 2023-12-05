Через попит на свята. УЗ запустила додаткові поїзди до Львова та Одеси

"Наші пасажири розпланували свої передріздвяні поїздки і розібрали майже всі місця в поїздах у напрямку Львова та гір. Укрзалізниця реагує на шалений попит і додає ще місць в цьому напрямку і не тільки на палаючі різдвяні дати", - йдеться у заяві.

Поїзди в бік західної частини України

Повідомляється, що буде призначено поїзд №27/28 Київ - Мукачево на 22, 25, 28, 31 грудня та 3, 6, 9 січня з Києва. Поїзд відправлятиметься о 8:18, прибуватиме до Мукачева о 19:30. У зворотному напрямку, з Мукачева, поїзд стартуватиме в ті самі дати о 7:26 і прибуватиме до Києва о 18:10.

Також буде призначено поїзд №191/192 Київ - Львів. Він відправлятиметься зі Львова 17, 22, 23, 25, 28, 29, 30 грудня, 1, 5, 6, 7, 13, 14 січня об 11:55 і прибуватиме до Києва о 22:09. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме в ті самі дати, крім 1 січня, о 7:37 і прибуватиме до Львова о 17:21.

Потяги до Одеси

УЗ повідомила про поїзд №167/168 Одеса - Львів. Він відправлятиметься зі Львова 23, 30 грудня та 5, 14 січня о 7:23 і прибуватиме до Одеси о 18:14. У зворотному напрямку, з Одеси, поїзд вирушатиме в ті самі дати о 8:03 і прибуватиме до Львова о 18:40.

Також з'явиться поїзд №115/116 Київ - Одеса. Він відправлятиметься з Києва 22, 23, 25, 29, 30, 31 грудня, 5, 6, 7, 12, 13, 14 січня о 8:00 і прибуватиме до Одеси о 18:58. Зворотно, з Одеси, поїзд вирушатиме в ті самі дати об 11:09 і прибуватиме до Києва о 20:42.

Українці можуть скористатися сервісом пересадок

"У разі відсутності квитків на прямі поїзди між потрібними станціями - дивіться опції поїздок із пересадками в додатку "Укрзалізниці", - повідомила компанія.

Пересадки доступні навіть у межах одного поїзда, а поїздка з пересадкою між двома поїздами може в окремих випадках коштувати дешевше за прямий рейс - зокрема, за рахунок можливості вибрати різний клас місць на різні проміжки шляху.

Нові маршрути "Укрзалізниці"

Нагадаємо, ми писали, що УЗ планує запустити новий міжнародний потяг №119 за напрямком "Дніпро-Хелм". Він почне курсувати з 9 грудня.

Крім того, УЗ до кінця року запустить онлайн-продаж квитків до Відня. Також буде і новий поїзд Чоп-Відень.

Раніше повідомлялося, що новий потяг до Варшави тимчасового продовжили до Чернівців.