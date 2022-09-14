Через Польшу. Израиль тайно поставляет Украине системы борьбы с беспилотниками, - СМИ

Израильский оборонный подрядчик поставляет украинским военным системы противодействия беспилотникам через Польшу. Оборудование продается таким образом, чтобы обойти отказ страны о помощи Украине в современном вооружении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Как пишет издание, компания сообщила министерству обороны, что продажа была в Польшу, и, вероятно, заявляла, что не знала о том, что Варшава выступала посредником в передаче оружия Украине, которая использовала израильские системы для борьбы с вторжением РФ.

Источники в оборонной промышленности уточнили, что системы борьбы с дронами, которые могут перехватывать и выводить из строя беспилотные летательные аппараты, классифицируются как "передовая оборонная технология" и поэтому не одобрены для продажи в Украине.

Тем не менее, правительство Израиля, как пишут СМИ, похоже, не заинтересовано в срыве сделки.

Указано, что Министерство обороны Израиля выступает против продажи Украине как наступательных, так и передовых оборонных систем на том основании, что это навредит "деликатным отношениям" Иерусалим с Москвой.

Так, Израиль пытался сохранить связи с РФ, особенно из-за российского военного присутствия в соседней Сирии, хотя отношения недавно охладились, поскольку Иерусалим стал все откровеннее говорить об Украине.

При этом израильское издание отмечает, отказ Иерусалима прислать военную помощь "разозлил Украину", которая призвала Израиль продать "Железный купол" и другое оборонительное оружие.

Отмечено, что Израиль считается мировым лидером в разработке технологии борьбы с беспилотниками, в которую вовлечены несколько израильских компаний Israel Aerospace Industries, Elbit, MCTECH, Spear и Avnon Group.

Израильские системы были развернуты Азербайджаном во время конфликта с Арменией, а также были проданы США и странам Латинской Америки, Африки и Восточной Европы.

В июле Израиль начал оказывать прямую финансовую поддержку организациям гражданской помощи, которые действуют в разрушенной войной стране.

Он также руководил полевым госпиталем в Западной Украине в течение шести недель до закрытия в апреле.