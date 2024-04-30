Через погрози з боку РФ. Finnair скасовує ряд авіарейсів до Естонії

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив, що Естонія порушить проблему перешкод GPS перед своїми сусідами і має намір обговорити її в Європейському Союзі та НАТО.

"Це факт, що Росія впливає на пристрої GPS у повітряному просторі нашого регіону", – заявив глава МЗС.

Зазначається, що влада Естонії спільно з Finnair працює над пошуком рішень щодо відновлення авіасполучення в Тарту. У Finnair додали, що два рейси минулого тижня були змушені повернутися до Гельсінкі після того, як GPS перешкоди перешкодили підльоту до Тарту.

"Finnair призупинить свої щоденні рейси до Тарту (Естонія) з 29 квітня по 31 травня, щоб в аеропорту Тарту можна було запровадити альтернативне рішення заходу на посадку, яке не потребує сигналу GPS", - йдеться у заяві фінської авіакомпанії.