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Через подарунок дівчині. У Львівській області відсторонили начальника патрульної поліції

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Львів, Неділя 22 січня 2023 20:16
Через подарунок дівчині. У Львівській області відсторонили начальника патрульної поліції Ілюстративне фото: у Львівській області відсторонили начальника патрульної поліції (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Начальник патрульної поліції Львівської області Роман Пилипенко подарував своїй дівчині перепустку для проїзду на авто по центральній площі Львова. Його усунули з посади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на патрульну поліцію України в Telegram.

Правоохоронці уточнили, що сьогодні, 22 січня, у мережі поширили відео, на якому Пилипенко дарує своїй дівчині перепустку, що дозволяє їй їздити площею Ринок у Львові автомобілем.

Попереджаємо! На відео є ненормативна лексика

"За вказаними обставинами керівництвом департаменту патрульної поліції ухвалено рішення про усунення начальника управління патрульної поліції у Львівській області від виконання службових обов'язків", - зазначають у патрульній поліції.

При цьому додали, що співробітники правоохоронних органів вже призначили службове розслідування.

Зазначимо, що Пилипенко обіймав посаду начальника патрульної поліції Львівської області з червня 2017 року.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Іван Виговський став тимчасовим головою Національної поліції України замість Ігоря Клименка, якого призначили в.о. міністра внутрішніх справ.

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