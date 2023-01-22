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Из-за подарка девушке. Во Львовской области отстранили начальника патрульной полиции

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Львов, Воскресенье 22 января 2023 20:16
Из-за подарка девушке. Во Львовской области отстранили начальника патрульной полиции Иллюстративное фото: во Львовской области отстранили начальника патрульной полиции (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Начальник патрульной полиции Львовской области Роман Пилипенко подарил своей девушке пропуск для проезда на авто по центральной площади Львова. Его отстранили от должности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на патрульную полицию Украины в Telegram.

Правоохранители уточнили, что сегодня, 22 января, в сети распространили видео, на котором Пилипенко дарит своей девушке пропуск, разрешающий ей ездить по площади Рынок во Львове на автомобиле.

Предупреждаем! На видео присутствует ненормативная лексика

"По указанным обстоятельствам руководством департамента патрульной полиции принято решение об отстранении начальника управления патрульной полиции во Львовской области от исполнения служебных обязанностей", - отмечают в патрульной полиции.

При этом там добавили, что сотрудники правоохранительных органов уже назначили служебное расследование.

Отметим, что Пилипенко занимал должность начальника патрульной полиции Львовской области с июня 2017 года.

Напомним, ранее стало известно, что Иван Выговский стал временным главой Национальной полиции Украины вместо Игоря Клименко, которого назначили и.о. министра внутренних дел.

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Львов Львовская область полиция
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