Из-за подарка девушке. Во Львовской области отстранили начальника патрульной полиции

Начальник патрульной полиции Львовской области Роман Пилипенко подарил своей девушке пропуск для проезда на авто по центральной площади Львова. Его отстранили от должности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на патрульную полицию Украины в Telegram .

Правоохранители уточнили, что сегодня, 22 января, в сети распространили видео, на котором Пилипенко дарит своей девушке пропуск, разрешающий ей ездить по площади Рынок во Львове на автомобиле.

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"По указанным обстоятельствам руководством департамента патрульной полиции принято решение об отстранении начальника управления патрульной полиции во Львовской области от исполнения служебных обязанностей", - отмечают в патрульной полиции.

При этом там добавили, что сотрудники правоохранительных органов уже назначили служебное расследование.

Отметим, что Пилипенко занимал должность начальника патрульной полиции Львовской области с июня 2017 года.