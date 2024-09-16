Все через пил. Українців попередили про небезпеку на дорогах під Києвом

Правоохоронці попередили, що це стосується 50 км цієї автодороги. Обмеження видимості в обох напрямках сталося через сильний боковий вітер та пил з полів.

"Будьте уважні за кермом, обирайте безпечну швидкість та дистанцію руху", - закликали у поліції.

Раніше ми повідомляли, що в районі Чорнобильської зони сталася пожежа, яку тривалий час не могли ліквідувати.

Також вчора жителів столиці попереджали про погіршення стану повітря. Це сталося через пожежі, спричинені займаннями сухостоїв, і в області та метеорологічні умови.

Сезонні займання сухостоїв спостерігаються не лише у Київській та Чернігівській областях. Наприклад, 15 вересня загоряння було зафіксоване між кількома селами Полтавської області. До гасіння масштабної лісової пожежі було залучено понад 400 осіб і 67 одиниць техніки. Займання сталося поблизу села Мала Перещепина в Полтавському районі. Вогонь охопив площу близько 100 га.

Однак відомо, що у Полтавській області співробітники ДСНС досі продовжують ліквідацію пожежі. Станом на 16 вересня загальна площа, пройдена вогнем, становить близько 680 га. Суха рослинність та лісова підстилка на площі близько 70 га продовжує палати.