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У Києві змінили рух метро та автобусів через перекриття Південного мосту

11:25 12.10.2026 Пн
1 хв
aimg Олена Чупровська
Фото: Південний міст перекрито (Getty Images)

У Києві тимчасово змінили роботу метро та двох автобусних маршрутів через перекриття руху на Південному мосту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

Поїзди "зеленої" лінії метро тимчасово курсують на двох окремих ділянках. Перша - між станціями "Сирець" і "Видубичі". Друга - між станціями "Осокорки" і "Червоний хутір".

Автобуси №22 та №91 тимчасово їздять через Дарницький міст.

Коли рух відновлять у звичайному режимі, у КМДА повідомлять додатково.

Нагадаємо, експерт із транспортного планування Дмитро Беспалов пояснював, чи витримають мости Києва удари РФ.

На його думку, росіяни хочуть не зруйнувати мости, а паралізувати рух містом і налякати людей.

Як повідомляло РБК-Україна, за версією автора The Telegraph, глава Кремля може взятися за мости Києва цієї зими.

Для цього, як він пише, залучили російського генерала Сергія Суровікіна на прізвисько "Генерал Армагедон".

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