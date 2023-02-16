Через один з пунктів пропуску на кордоні з Польщею призупинили рух вантажівок

Зазначається, що пропуск вантажівок до Польщі призупинили через протест аграріїв на під'їзних шляхах до пункту пропуску з польського боку. За даними прикордонників Польщі, акції триватимуть з 11:00 до 24:00.

Зазначається, що пропуск автобусів здійснюється в обох напрямках у звичному порядку.

Українські прикордонники в=закликають водіїв врахувати інформацію.

Нагадаємо, на кордоні з Польщею запрацював пункт пропуску "Нижанковичі - Мальховіце" у Львівській області для порожніх вантажівок.

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