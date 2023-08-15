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Через обстріл росіян у Дніпрі пошкоджено промислове підприємство та водно-спортивний обʼєкт

Фото: через обстріл росіян у Дніпрі пошкоджено промислове підприємство та водно-спортивний обʼєкт (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Внаслідок ракетного удару росіян по Дніпру 15 серпня у місті пошкоджено промислове підприємство та водно-спортивний обʼєкт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС.

Через ворожий обстріл у місті виникла пожежа, яку ліквідували рятувальники.

Внаслідок атаки є постраждалі. Також постраждала цивільна інфраструктура.

 

Зокрема, пошкоджено водний-спортивний обʼєкт. Там розбиті вікна, побитий фасад та внутрішня стіна приміщення.

Наразі поліцейські, рятувальники та всі профільні служби працюють на місцях. 

Нічний обстріл України

Після 4:00 у низці українських міст пролунали вибухи. У Луцьку росіяни влучили по одному з промислових підприємств, внаслідок чого загинули три людини, також є постраждалі.

У Дніпрі постраждало промислове підприємство, внаслідок чого поранення отримали дві людини.

До того ж, у Львові повідомили про влучання у житлові будинки та на територію дитячого садка. Про постраждалих інформації не надходило.

Через обстріл уламки ракети також потрапили на приватне подвір’я в Івано-Франківській області.

Водночас наші військові збили 16 з 28 крилатих ракет, які окупанти запустили по Україні.

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