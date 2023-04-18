Через обстріл ринку у Херсоні загинула людина, - медики

Медики швидкої допомоги у коментарі виданню повідомили про одну жертву обстрілу окупантів. Крім того, ще шестеро осіб отримали поранення.

Внаслідок атаки у головному павільйоні та кіосках херсонського ринку вибите скло.

Нагадаємо, сьогодні російські окупанти атакували центр Херсона. Під удар потрапив ринок.

Як повідомлялося, за минулу добу російська армія 57 разів обстріляла Херсон та область. Окупанти випустили 342 снаряди з артилерію, авіації та безпілотників.

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