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Через обстріл ринку у Херсоні загинула людина, - медики

Фото: у Херсоні через обстріл ринку загинула людина (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Окупаційні війська сьогодні, 18 квітня, обстріляли Центральний ринок у Херсоні. Внаслідок атаки росіян загинула людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Медики швидкої допомоги у коментарі виданню повідомили про одну жертву обстрілу окупантів. Крім того, ще шестеро осіб отримали поранення.

Внаслідок атаки у головному павільйоні та кіосках херсонського ринку вибите скло.

Нагадаємо, сьогодні російські окупанти атакували центр Херсона. Під удар потрапив ринок.

Як повідомлялося, за минулу добу російська армія 57 разів обстріляла Херсон та область. Окупанти випустили 342 снаряди з артилерію, авіації та безпілотників.

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