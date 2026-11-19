Через обстріл Києва пошкоджено будівлю-пам'ятку університету імені Драгоманова
Увечері 19 листопада російська атака пошкодила центральний корпус університету Драгоманова в Києві, вибухова хвиля вибила 40 вікон.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис УДУ імені Михайла Драгоманова у Facebook.
В університеті наголосили, що центральний корпус є об'єктом культурної спадщини Києва та пам'яткою історії. Він важливий не лише для колективу вишу, а й для спадщини столиці загалом.
У закладі зазначили, що удари РФ шкодять не тільки будівлям, а й освіті та науці в Україні.
Попри пошкодження, університет продовжує працювати та навчати студентів.
"Пошкоджене відбудуємо, але збережемо найважливіше - людей, знання, цінності та віру в Україну", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що вдень у четвер, 19 листопада, російські війська атакували Київ безпілотниками.
Унаслідок падіння уламків у трьох районах столиці виникли пожежі, зокрема загорілися квартири на Подолі, а також постраждала людина
Ворожий обстріл тривав цілий день.
За даними рятувальників, у трьох районах Києва виникли займання, пошкоджено будівлі та автомобілі. Внаслідок російської атаки є поранені та один загиблий.