Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис УДУ імені Михайла Драгоманова у Facebook .

В університеті наголосили, що центральний корпус є об'єктом культурної спадщини Києва та пам'яткою історії. Він важливий не лише для колективу вишу, а й для спадщини столиці загалом.

У закладі зазначили, що удари РФ шкодять не тільки будівлям, а й освіті та науці в Україні.

Попри пошкодження, університет продовжує працювати та навчати студентів.

Фото: атака РФ пошкодила історичний корпус університету Драгоманова у Києві (facebook.com/udu.dragomanova)

"Пошкоджене відбудуємо, але збережемо найважливіше - людей, знання, цінності та віру в Україну", - йдеться у повідомленні.