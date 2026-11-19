Из-за обстрела Киева повреждено здание-памятник университета имени Драгоманова
Вечером 19 ноября российская атака повредила центральный корпус Драгоманова университета в Киеве, взрывная волна выбила 40 окон.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение УГУ имени Михаила Драгоманова в Facebook.
В университете подчеркнули, что центральный корпус является объектом культурного наследия Киева и памятником истории. Он важен не только для коллектива вуза, но и для наследия столицы в целом.
В заведении отметили, что удары РФ вредят не только зданиям, но и образованию и науке в Украине.
Несмотря на повреждения, университет продолжает работать и обучать студентов.
"Поврежденное отстроим, но сохраним самое важное - людей, знания, ценности и веру в Украину", - говорится в сообщении.
Напомним, что днем в четверг, 19 ноября, российские войска атаковали Киев беспилотниками.
В результате падения обломков в трех районах столицы возникли пожары, в том числе загорелись квартиры на Подоле, а также пострадал человек
Вражеские обстрелы продолжались целый день.
По данным спасателей, в трех районах Киева возникли возгорания, повреждены здания и автомобили. В результате российской атаки ранены и один погибший.