Через обстріл Києва частина автобусів та тролейбусів курсує з обмеженнями: подробиці

У Києві після нічного обстрілу громадський транспорт на правому березі курсує з певними обмеженнями, частина маршрутів скорочено.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram КМДА.
Так, внаслідок нічної атаки на Київ рух транспорту на вулицях Жмеринській та Якуба Коласа, а також на проспекті Відрадному частково перекритий.
Через це рух тролейбусного маршруту № 41 заблокований. Тролейбуси № 27 курсують лише до Індустріального мосту.
Також у звʼязку з нічним обстрілом столиці змінено маршрути низки автобусів:
Війська РФ сьогодні вночі, 4 липня, атакували Київ дронами-камікадзе та ракетами різних типів. Повітряну тривогу в Києві оголосили о 17:15 через загрозу атаки дронів. Вона тривала до 19:24, однак уже о 20:00 сирени пролунали знову.
У ніч на 4 липня у Києві прогриміла серія потужних вибухів. Столиця перебувала під комбінованою атакою російських терористів: били балістикою та дронами.
Відомо, що понад 20 мешканців Києва постраждали внаслідок нічної атаки ворога на місто. Пʼятеро людей отримують допомогу амбулаторно, 14 - госпіталізували.
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