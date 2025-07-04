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Через обстріл Києва частина автобусів та тролейбусів курсує з обмеженнями: подробиці

Фото: через обстріл Києва частина автобусів та тролейбусів курсує з обмеженнями (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

У Києві після нічного обстрілу громадський транспорт на правому березі курсує з певними обмеженнями, частина маршрутів скорочено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram КМДА.

Так, внаслідок нічної атаки на Київ рух транспорту на вулицях Жмеринській та Якуба Коласа, а також на проспекті Відрадному частково перекритий.

Через це рух тролейбусного маршруту № 41 заблокований. Тролейбуси № 27 курсують лише до Індустріального мосту.

Також у звʼязку з нічним обстрілом столиці змінено маршрути низки автобусів:

  • № 78 – від ст.м. "Васильківська" до Кільцевої дороги;
  • № 9 – у напрямку ст. м. "Лукʼянівська" за  маршрутом № 69;
  • № 69 – у напрямку вул. Литвиненко-Вольгемут за маршрутом № 9;
  • № 2 – від вул.Шолуденка до ст. "Київ-Волинський" без заїзду на вул. Вахтанга Кікабідзе;
  • № 75 – з вул. Григорія Гуляницького без заїзду на зупинки "Лугова", "Набережна", "Шевченка", "Поліклініка".

Обстріл Києва 4 липня

Війська РФ сьогодні вночі, 4 липня, атакували Київ дронами-камікадзе та ракетами різних типів. Повітряну тривогу в Києві оголосили о 17:15 через загрозу атаки дронів. Вона тривала до 19:24, однак уже о 20:00 сирени пролунали знову.

У ніч на 4 липня у Києві прогриміла серія потужних вибухів. Столиця перебувала під комбінованою атакою російських терористів: били балістикою та дронами.

Відомо, що понад 20 мешканців Києва постраждали внаслідок нічної атаки ворога на місто. Пʼятеро людей отримують допомогу амбулаторно, 14 - госпіталізували.

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