Через обстріл Києва частина автобусів та тролейбусів курсує з обмеженнями: подробиці

Так, внаслідок нічної атаки на Київ рух транспорту на вулицях Жмеринській та Якуба Коласа, а також на проспекті Відрадному частково перекритий.

Через це рух тролейбусного маршруту № 41 заблокований. Тролейбуси № 27 курсують лише до Індустріального мосту.

Також у звʼязку з нічним обстрілом столиці змінено маршрути низки автобусів: