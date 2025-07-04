Из-за обстрела Киева часть автобусов и троллейбусов курсирует с ограничениями: подробности

В Киеве после ночного обстрела общественный транспорт на правом берегу курсирует с определенными ограничениями, часть маршрутов сокращена.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram КГГА.
Так, в результате ночной атаки на Киев движение транспорта на улицах Жмеринской и Якуба Коласа, а также на проспекте Отрадном частично перекрыто.
Из-за этого движение троллейбусного маршрута № 41 заблокировано. Троллейбусы № 27 курсируют только до Индустриального моста.
Также в связи с ночным обстрелом столицы изменены маршруты ряда автобусов:
Войска РФ сегодня ночью, 4 июля, атаковали Киев дронами-камикадзе и ракетами разных типов. Воздушную тревогу в Киеве объявили в 17:15 из-за угрозы атаки дронов. Она продолжалась до 19:24, однако уже в 20:00 сирены прозвучали снова.
В ночь на 4 июля в Киеве прогремела серия мощных взрывов. Столица находилась под комбинированной атакой российских террористов: били баллистикой и дронами.
Известно, что более 20 жителей Киева пострадали в результате ночной атаки врага на город. Пять человек получают помощь амбулаторно, 14 - госпитализировали.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.