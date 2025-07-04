Из-за обстрела Киева часть автобусов и троллейбусов курсирует с ограничениями: подробности

Так, в результате ночной атаки на Киев движение транспорта на улицах Жмеринской и Якуба Коласа, а также на проспекте Отрадном частично перекрыто.

Из-за этого движение троллейбусного маршрута № 41 заблокировано. Троллейбусы № 27 курсируют только до Индустриального моста.

Также в связи с ночным обстрелом столицы изменены маршруты ряда автобусов: