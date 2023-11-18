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Через обстріл Херсона поранено волонтера

Фото: через обстріл Херсона 18 листопада поранено волонтера (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російська армія продовжує нещадно обстрілювати Херсон. Під час атаки 18 листопада поранено волонтера.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, передає РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Через російський обстріл Херсона постраждав волонтер", - розповів він.

За словами Прокудіна, це 42-річний чоловік, який потрапив під вогонь ворога у власній автівці. 

"Потерпілого доставили до лікарні з вибуховою травмою та уламковими пораненнями", - додав голова ОВА.

Обстріли волонтерів в Україні

Зазначимо, що російські війська не вперше обстрілюють волонтерів. Лише за останні кілька місяців сталося кілька таких випадків. Наприклад, буквально 16 листопада волонтер потрапила під обстріл у Чернігівській області. Вона отримала осколкове поранення.

Причому під обстріл потрапляють не лише українські волонтери, а й іноземні. Так, на початку жовтня окупанти обстріляли конвой естонських організацій, які надають допомогу Україні. Техніку волонтерів було знищено. Крім того, іноземні волонтери потрапили під ворожий артилерійський вогонь поблизу Часового Яру Донецької області і у вересні. Один із них загинув, також є зниклий безвісти.

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Херсон