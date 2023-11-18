Через обстріл Херсона поранено волонтера

"Через російський обстріл Херсона постраждав волонтер", - розповів він.

За словами Прокудіна, це 42-річний чоловік, який потрапив під вогонь ворога у власній автівці.

"Потерпілого доставили до лікарні з вибуховою травмою та уламковими пораненнями", - додав голова ОВА.

Обстріли волонтерів в Україні

Зазначимо, що російські війська не вперше обстрілюють волонтерів. Лише за останні кілька місяців сталося кілька таких випадків. Наприклад, буквально 16 листопада волонтер потрапила під обстріл у Чернігівській області. Вона отримала осколкове поранення.

Причому під обстріл потрапляють не лише українські волонтери, а й іноземні. Так, на початку жовтня окупанти обстріляли конвой естонських організацій, які надають допомогу Україні. Техніку волонтерів було знищено. Крім того, іноземні волонтери потрапили під ворожий артилерійський вогонь поблизу Часового Яру Донецької області і у вересні. Один із них загинув, також є зниклий безвісти.